O chefe do grupo paramilitar russo Wagner disse esta sexta-feira que as suas tropas tomaram a Berkhovka, a norte de Bakhmut, uma localidade chave que Moscovo tenta conquistar há meses.

"[Berkhovka] está completamente sob o nosso controlo", garantiu Yevgeny Prigozhin, em comunicado.

As forças ucranianas responderam a cerca de 90 ataques russos nas últimas 24 horas, em que os alvos principais foram áreas no nordeste e no leste da Ucrânia, anunciaram na quinta-feira as autoridades militares de Kiev.