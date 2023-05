Grupo Wagner anuncia que Moscovo lhe prometeu munições para lutar em Bakhmut

O líder do grupo paramilitar russo, Yevgueni Prigozhin, anunciou este domingo que o Ministério da Defesa russo prometeu armas e munições para continuar a lutar em Bakhmut, depois de ter ameaçado retirar os seus mercenários da cidade ucraniana.

"Esta noite, pela primeira vez, recebemos uma ordem a afirmar que iremos receber as armas e as munições necessárias para continuar as ações de combate", disse Prigozhin numa mensagem de áudio transmitida no seu canal do Telegram, citada pela agência EFE.

O líder do grupo Wagner indicou ainda que lhe foi garantido que "tudo será feito" para "que o inimigo ucraniano não ataque" e que o grupo Wagner pode "agir em Artiomovsk [nome russo para Bakhmut] da forma que achar conveniente".