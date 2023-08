Grupo Wagner registado como organização educativa na Bielorrússia

O grupo Wagner foi registado como uma "organização educativa" na Bielorrússia no dia 4 de agosto.Segundo o site Insider, as forças mercenárias registaram-se como uma empresa que desenvolve várias atividades educativas.O grupo paramilitar tem sede atual na aldeia de Tsel, em Asipovichy, na Bielorrússia, onde também está situada uma base militar onde os militares têm treinado há semanas.Uma empresa de imobiliário, Concord Management and Consulting, foi registada com o mesmo endereço no mês passado. A Concord é detida por uma empresa russa cujo diretor-geral é Yevgeny Prigozhin, chefe dos Wagner.Depois da rebelião armada que deixou a Rússia em alerta vermelho, o Líder dos mercenários exilou-se na Bielorrússia. Os restantes membros foram autorizados a deslocar-se para aquele país como parte de um acordo para pôr fim ao motim.