Grupos anti-talibãs clamam vitória com conquista de distritos no norte do Afeganistão

Grupos armados afegãos anti-talibãs mobilizaram um ataque ao grupo islâmico que tomou o Afeganistão e assumiu o governo do país. Naquele que é o primeiro ataque contra os talibãs desde que estes tomaram Cabul, os comandantes da resistência garantem ter garantido o controlo detrês distritos da província de Baghlan, a 160 quilómetros da capital.

Segundo o The Washigton Post, os grupos terão matado 30 talibãs e feito prisioneiros outros 20. Contaram com a ajuda da antigos membros das forças de autoridade afegãs e de populares, que depois levantaram a bandeira tricolor do Afeganistão, em vez da bandeira branca dos talibãs.

"Iniciámos algo histórico no Afeganistão. Os talibãs tinham veículos armados, mas a população atirou-lhes pedras e obrigou-os a recuar", garantiu Sediqullah Shuja, antigo soldado afegão que participou nos confrontos desta sexta-feira.

"Enquanto estivermos vivos, não vamos aceitar que os talibãs governem", terminou o jovem.

Este ataque é mais um exemplo da resistência afegã ao controlo talibã, após centenas de pessoas, durante a semana, se terem manifestado no país com a bandeira tricolor, recusando levantar a bandeira talibã. Muitos dos manifestantes foram brutalmente assassinados e agredidos pelos talibãs.