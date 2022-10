Grupos ligados ao Estado Islâmico massacram centenas de civis no nordeste de Mali

A Human Rights Watch (HRW) alertou, esta quinta-feira, para o massacre de centenas de aldeões, desde o início do ano, no nordeste do Mali, por grupos armados afiliados ao Estado Islâmico e condenou a ineficácia das autoridades.

Dezenas de milhares de civis foram forçados a fugir para outras regiões do Mali ou para o vizinho Níger depois de perderem o seu gado e todos os seus bens em ataques sistemáticos desde março nas regiões de Menaka e Gao, disse a organização de direitos humanos num relatório divulgado esta quinta-feira.

A HRW sublinhou que os rebeldes atingiram sobretudo os daoussahak, uma tribo tuaregue, e referiu que grandes áreas do território ficaram sob o controlo de grupos afiliados ao Estado Islâmico no Grande Saara (EIGS, na sigla em inglês).