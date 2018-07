Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guarda cabeça do namorado no frigorífico depois de o estrangular durante sexo

Estudante de 21 anos matou o namorado e realizou grotesco ritual satânico.

09:55

Uma estudante de 21 anos terá estrangulado acidentalmente o namorado enquanto faziam sexo, avança o jornal Daily Mail. De acordo com a publicação, Anastasia Onegina terá depois desmembrado o corpo de Dmitry Sinkevich, um polícia de 24 anos, e guardado a cabeça no friforífico após um grotesco ritual satânico. O caso aconteceu na Rússia.



Segundo o relatório judicial, a mulher terá decapitado a vítima, mutilado os seus órgãos genitais e bochechas e ainda removido vários dedos das suas mãos e pés.



Anastasia terá deitado algumas das partes do corpo fora, mas outras, tais como a cabeça, guardou no próprio frigorífico, e ainda pendurou algumas em cabides no interior do quarto. Incialmente, a suspeita negou ter matado o namorado, garantindo à polícia que já o tinha encontrado morto antes de desmembrar o cadáver. No entanto, acabou por confessar a autoria do crime.