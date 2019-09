Guarda Civil espanhola liberta dois responsáveis da empresa Magrudis no caso de listeriose

A Guarda Civil espanhola deixou esta terça-feira em liberdade dois dos cinco responsáveis da empresa Magrudis que foram detidos numa operação ordenada por um julgado de instrução de Sevilha, que investiga o surto de listeriose declarado em agosto.Segundo a agência de notícias Efe, desconhece-se a identidade das pessoas que foram colocadas em liberdade.Entre os detidos estavam o gerente da empresa, assim como os seus dois filhos. Um deles é administrador e sócio único da Magrudis, Sandro José Marín Rodríguez, de acordo com fontes citadas pela agência.Ao início da manhã, a juíza Pilar Ordóñez, titular do processo que investiga a Magrudis como presumível responsável pelo surto de listeriose declarado em 15 de agosto, ordenou o arresto de vários imóveis propriedade da empresa, entre os quais um edifício industrial.Em 30 de agosto, o surto de listeriose em Espanha tinha atingido 204 pessoas, causado três mortes e provocado cinco abortos, segundo um balanço das autoridades espanholas, divulgado neste dia.Quatro dias antes, o gerente da Magrudis, empresa espanhola onde foi produzida a carne que originou o surto, assegurou que a fábrica em Sevilha tinha um protocolo diário de limpeza e higiene.Na primeira semana de setembro, o Governo Regional da Andaluzia lançou um novo alerta nacional sanitário por listeriose, depois de ser encontrada carne contaminada com a bactéria, na marca "Sabores de Paterna", na província de Cádis.Já no dia 12, o mesmo governo regional lançou outro alerta sanitário por listeriose, após ter sido detetada esta bactéria num produto da marca "La Montanera del Sur", produzido pela Incarybe SL.A Organização Mundial de Saúde (OMS) advertiu, no passado dia 16, ser possível o surgimento, "nas próximas semanas", de novos casos, entre viajantes que estiveram em território espanhol, relacionados com este surto de listeriose.Em comunicado, a OMS sublinha que o largo período de incubação da bactéria "listaria" -- cerca de 70 dias -- e a popularidade da carne em que o surto teve origem, "servida em muitos restaurantes", fazem temer que se declarem novos casos, apesar da redução verificada nas últimas semanas.Entre 07 de julho e 13 de setembro, a organização contabilizou 222 casos de listeriose em Espanha, a maioria dos quais na Andaluzia (219), enquanto três pessoas idosas morreram da doença e seis mulheres sofreram abortos.