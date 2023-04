Guarda costeira italiana resgata 32 migrantes que estavam encalhados numa ilha. Há uma criança entre o grupo

A Guarda costeira italiana resgatou 32 migrantes, incluindo uma criança, esta segunda-feira, que tinham ficado encalhados junto a Lampione, uma ilha em Itália. Ao que a Reuters conseguiu apurar, tornou-se impossível para os operacionais proceder ao salvamento por via marítima, pelo que tiveram que recorrer a um helicóptero.Os migrantes são oriundos dos Camarões, Costa do Marfim e do Mali, avança a agência italiana ASA. Foram levados na aeronave até Lampedusa, o típico local de desembarque.As autoridades italianas recordaram as últimas tragédias no mar mediterrâneo a envolver migrantes.Na maioria dos casos, houve suspeita de tráfico humano.Na segunda-feira passada, foi intercetado um navio com cerca de 500 pessoas a bordo em águas internacionais ao largo da Líbia.Em Fevereiro, mais de 90 pessoas, também elas migrantes, morreram vítimas de um naufrágio perto da costa da região sul da Calábria.