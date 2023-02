Guarda da embaixada britânica condenado a 13 anos de prisão por passar informações confidenciais à Rússia

David Ballantyne Smith, que trabalhava como segurança na embaixada britânica em Berlim, na Alemanha, passou informações confidenciais para o estado russo e acabou esta sexta-feira por ser condenado a 13 anos e dois meses de prisão.Segundo a agência Reuters, o homem, de 58 anos, coletou durante mais de três anos informações confidenciais, incluindo comunicações "secretas" do governo com o então primeiro- ministro Boris Johnson e outros documentos sensíveis.Em novembro de 2022, Smith confessou os crimes. Já esta semana afirmou em tribunal que estava "envergonhado" com o que tinha feito.