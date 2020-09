Guarda prisional presa após sexo com recluso violador

Uma guarda prisional da cadeia HMP Pentonville, no norte de Londres, no Reino Unido, foi detida após ter sido apanhada a ter relações sexuais com um recluso, condenado a pensa de prisão naquele estabelecimento prisional pelo crime de violação.

Segundo o The Sun, a polícia foi chamada a responder "a relatos de conduta potencialmente inapropriada envolvendo um membro do staff da prisão de Pentonville", que envolviam uma guarda prisional de 26 anos.

Fonte relata que "os dois estavam enrolados em pleno ato sexual" quando foram ‘apanhados’ a fazer sexo numa das salas da cadeia. O Amoura foi condenado por crimes sexuais, não é uma figura muito simpática".

Dimeck Amoura, de 27 anos, está preso naquele estabelecimento prisional desde 2012, após ter sido condenado por ameaçar uma jovem com uma faca e a violar.

"Foi questionada e libertada enquanto duram as investigações. Um membro do staff foi suspenso e seria inapropriado comentar enquanto há uma investigação policial a decorrer", disse um porta voz dos serviços prisionais da cadeia inglesa.