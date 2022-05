Guarda prisional morre durante fuga com suspeito de homicídio nos EUA

Segundo a BBC, que cita as autoridades norte-americanas, Casey White foi vista a sair de um hotel em Evansville, Indiana, com uma peruca antes de entrar num carro dirigido por Casey White. Quando estes perceberam da presença da polícia, colocaram-se em fuga, dando origem a uma perseguição policial.



A viatura dos suspeitos, um Cadillac preto, acabou por colidir com um carro da políica, altura em que Vicky White se alvejou. A mulher ficou gravemente ferida e acabou por não sobreviver aos ferimentos e morreu já no hospital.

A guarda prisional que fugiu com um suspeito de homicídio de uma prisão do Alabama, nos EUA, a 29 de abril, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital depois de ter disparado sobre si mesma com uma arma no momento em que foi encontrada em Indiana pelas autoridades norte-americanas com Casey White.O homicida de 38 anos, com quem a guarda prisional tinha alegadamente uma "relação especial", foi preso 11 dias depois da fuga da prisão na cidade de Lauderdale.