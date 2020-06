Guardas prisionais negros e latinos impedidos de contactar com polícia que matou George Floyd

Oito funcionários - negros e latinos - apresentaram queixa de discriminação contra a direção da prisão do Minnesota por estarem impedidos de contactar com Derek Chauvin, o ex-polícia que foi acusado pelo homicídio de George Floyd.



Segundo estes guardas, apenas os funcionários brancos podem proteger Chauvin e acompanhá-lo para onde for necessário.







Depois de negar inicialmente que o contacto dos guardas com Chauvin tinha sido determinado pela raça dos funcionários, um porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Ramsey reconheceu a situação esta semana e disse que Lydon tinha sido temporariamente removido do cargo.