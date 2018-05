Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Guatemala segue os EUA e transfere embaixada para Jerusalém

Presidente guatemalteco Jimmy Morales esteve presente na inauguração da nova embaixada ao lado do PM israelita.

Por Ricardo Ramos | 08:35

AGuatemala transferiu esta quarta-feira a sua embaixada em Israel para a cidade de Jerusalém, dois dias após os Estados Unidos terem feito o mesmo e iniciado uma onda de revolta palestiniana que fez mais de 60 mortos.



O presidente guatemalteco Jimmy Morales esteve presente na inauguração da nova embaixada ao lado do PM israelita Benjamin Netanyahu, que agradeceu o apoio da Guatemala e lembrou que o país foi o segundo a reconhecer o Estado de Israel após a sua criação em 1948.



A situação na fronteira entre Gaza e Israel esteve esta quarta-feira bastante mais tranquila, o que as autoridades israelitas atribuíram à pressão do Egito sobre o Hamas para travar os protestos. A Autoridade Palestiniana chamou, entretanto, para consultas os seus embaixadores na Roménia, Hungria, Áustria e República Checa para protestar contra a presença daqueles países na inauguração da embaixada dos EUA.