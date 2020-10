Gucci tem um novo 'vestido' para homem e o objetivo é combater estereótipos

A marca de luxo italiana Gucci lançou um novo vestido para homens que está já a criar um grande burburinho nas redes sociais. A peça custa cerca de 1900 euros e o objetivo é acabar com os estereótipos que moldam a identidade de género masculina.Inspirada no 'grunge' dos anos 90, o vestido é exibido por cima de umas calças de ganga e é a peça que marca a coleção outono inverno 2020 da marca italiana.Para o diretor criativo da marca, a ideia era pensar fora da caixa mas chegou a pensar que ia ser despedido após apresentar a peça. Alessandro Michele impulsionou as vendas da Gucci, em 2019 aumentou em mais de 20% a faturação para quase 10 mil milhões de euros. O diretor criativo que assumiu o cargo em 2015 tem sido um dos grandes apoiantes da tendência sem género na marca italiana, que foi a primeira a apostar numa modelo transgénero.