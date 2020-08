Após as declarações da antiga primeira-dama, Michelle Obama, que referiam que Donald Trump não é o homem certo para o cargo de presidente dos EUA, o magnata decidiu ripostar com acusações graves contra a administração de Obama e Biden.Numa série de publicações feitas no Twitter, o atual presidente norte-americano, que está a concorrer a um segundo mandato, acusa a gerência de Barack Obama e Joe Biden de ter sido a "mais corrupta da história"."Foram apanhados a espiar a minha campanha, o maior escândalo político da história do nosso país. Chama-se a isso traição, e mais. Obrigado pelas suas palavras muito gentis, Michelle!", escreveu nas redes sociais.

O presidente criticou ainda a forma como o seu antecessor geriu a gripe H1N1 de 2009 - popularmente conhecida como Gripe A - e agradeceu à antiga primeira-dama pois sem o trabalho do marido, o magnata não estaria no poder, alega Trump.