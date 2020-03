"Guerra dos Tronos": Príncipe herdeiro da Arábia Saudita ordena prisão de irmão e sobrinhos do rei

x-ministro do Interior

, filho de outro irmão do monarca. As autoridades detuveram ainda o príncipe Nawaf ben Nayef, irmão do anterior governante.Para os analistas, estas detenções marcam uma nova etapa na linha dura e autoritária de MBS, que reforçou o seu poder com a detenção de clérigos, ativistas e empresários sauditas. Não se sabe para onde os três elementos da família real foram levados, mas o seu estatuto dentro da Casa de Saud obriga a que sejam tratados com dignidade.A decisão de MBS surge num momento delicado para o reino, depois de ter sido suspensa temporariamente a entrada de peregrinos que visitam a mesquita do profeta Maomé e os lugares sagrados do Islão em Meca e Medina, bem como turistas de países afetados pelo coronavírus Covid-19 - uma decisão muito contestada.