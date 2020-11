Guerra em Moçambique está a provocar um aumento de casos de gravidez precoce devido a abusos sexuais de menores

A guerra em Cabo Delgado está a provocar um aumento de casos de gravidez precoce devido a abusos sexuais de menores, alerta o Alto Comissariado as Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) num sumário sobre o conflito entre rebeldes e Moçambique.

"Mulheres e adolescentes foram sequestradas, forçadas a casar-se, violadas e submetidas a outras formas de violência sexual, sublinhadas pelo aumento da gravidez na adolescência nos distritos afetados, bem como por relatos preocupantes de casamentos forçados", refere o ACNUR no documento divulgado na terça-feira.

Os relatos incluem "recrutamento forçado de crianças para grupos armados" que assolam a região onde está a nascer o maior investimento privado de África, para extração de gás natural.

A situação em Cabo Delgado "é uma crise de proteção, com relatos generalizados de violação de direitos humanos", realça a organização.

O alerta junta-se a outro lançado há três semanas pelo Centro de Integridade Pública (CIP), ONG moçambicana, sobre abusos sexuais contra mulheres deslocadas, em troca de ajuda humanitária, considerando haver silêncio do Governo e Nações Unidas sobre o assunto.

Apesar das questões feitas pela Lusa, não houve reações ao relatório do CIP.

De acordo com o mais recente documento do ACNUR, "mais de 3.000 estruturas, principalmente casas tradicionais, mas também lojas, bancos, infraestrutura e instalações públicas foram saqueados, danificadas ou destruídas".

Os deslocados em campos de acomodação, com tendas ou aproveitando espaços públicos (geralmente escolas) são uma minoria.

"Cerca de 90% dos deslocados internos são hospedados por parentes ou amigos" em casas já de si precárias, pelo que "existem problemas de sobrelotação".

"Às vezes, 20 a 30 pessoas compartilham um espaço comum, criando preocupações para a saúde, particularmente no contexto da covid-19", acrescenta.

O ACNUR considera que a violência e a crise humanitária deverão persistir e até aumentar, sem sinais de inversão do cenário, lê-se no sumário em que faz um apelo ao reforço do seu próprio financiamento.

"Os novos requisitos financeiros do ACNUR para a resposta de emergência à situação de Cabo Delgado em 2020-2021 totalizam 19,2 milhões de dólares (16 milhões de euros), sendo que, até 13 de novembro, 39% das necessidades estavam financiadas", detalha.

A resposta tem como meta beneficiar 300.000 pessoas em Cabo Delgado e províncias vizinhas que acolhem deslocados internos.

A violência armada está a provocar uma crise humanitária com cerca de 2.000 mortes e 435.000 pessoas deslocadas, sem habitação, nem alimentos suficientes - concentrando-se sobretudo na capital provincial, Pemba.