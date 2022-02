Guerra interna no PP domina debate político em Espanha

A guerra aberta entre a liderança do Partido Popular (direita) e a presidente da Comunidade de Madrid, do mesmo partido, desviou esta quinta-feira atenções nas negociações sobre o próximo governo regional em Castela e Leão.

O confronto entre a direção nacional do partido e Isabel Díaz Ayuso colocou em segundo plano a busca pelo candidato do PP em Castela e Leão dos votos necessários para continuar como chefe do executivo na comunidade autonómica, se possível sem a ajuda da extrema-direita.

Díaz Ayuso acusou o seu partido de tentar destruí-la de forma "cruel", uma declaração que deverá ter consequências, ainda imprevisíveis, e que foi comentada todas as formações políticas espanholas.