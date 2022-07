O Presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou esta quinta-feira um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de 765 milhões de euros e garantiu que a NATO vai apoiar o Governo de Kiev “o tempo que for necessário” para derrotar a Rússia.



“Não sei como esta guerra vai acabar, mas não será com a derrota da Ucrânia pela Rússia”, prometeu Biden no final da Cimeira da NATO em Madrid, na qual os Aliados designaram formalmente a Rússia como a maior e mais direta ameaça à sua segurança e anunciaram um reforço militar sem precedentes no flanco Leste da Aliança, numa inflexão que o secretário-geral da NATO descreveu como “transformativa”.









