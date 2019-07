Guerra pelo poder na cimeira europeia em Bruxelas

Os líderes da União Europeia (UE) mantiveram este domingo, em Bruxelas, mais uma reunião extraordinária para decidir os novos rostos dos cargos de topo das instituições europeias.No caso da sucessão de Jean-Claude Juncker na Comissão Europeia, era dado como quase certo que a escolha recairá no socialista Frans Timmermans, candidato de compromisso após a cedência da chanceler alemã, Angela Merkel, às pressões do presidente francês, Emmanuel Macron, e de outros que condenam uma crescente influência alemã em Bruxelas.Contudo, a oposição de um bloco de países do Leste europeu pôs em dúvida até ao último minuto se a escolha final recairia no socialista holandês. É que, enquanto vice-presidente da Comissão, Timmermans multiplicou críticas à Hungria e à Polónia por violações dos direitos humanos.O PM húngaro, Viktor Orbán, alertou "um erro histórico".