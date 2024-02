Guerrilha colombiana suspende "greve armada" no oeste do país

A guerrilha de extrema-esquerda ELN suspendeu a "greve armada", imposta no oeste da Colômbia, depois de ser acusada de violar a trégua negociada no âmbito das conversações de paz em curso com o Governo.

"Agradecemos a todos os que responderam ao apelo e não se registaram incidentes", declarou a "Frente de Guerra Ocidental" do Exército de Libertação Nacional (ELN) na rede social X (antigo Twitter), na terça-feira.

Dois dos principais atores das negociações de paz, o Comissário para a Paz, Otty Patiño, responsável pelas conversações em nome do Governo de Gustavo Petro, desde outubro, e a Igreja Católica, acusaram o ELN de não respeitar os termos da trégua.