Guerrilheiros deixam Ghouta

Radicais ligados à al-Qaeda saem de região cercada.

Por Francisco J. Gonçalves | 06:00

Um grupo de uma dezena de guerrilheiros do Hayat Tahrir al-Sham (HTS), aliança de fações extremistas que inclui a Frente al-Nusra, ligada à al-Qaeda, deixou ontem Ghouta Oriental usando uma rota segura criada pelo governo sírio. Apesar disso, as tropas do regime continuaram a apertar o cerco e isolaram Douma, a maior cidade daquela região próxima de Damasco.



A rendição dos radicais era uma das condições do regime sírio e da Rússia para a suspensão dos bombardeamentos, mas a entrega dos guerrilheiros do HTS nada mudou no terreno.



A tomada de posições em Douma e noutros locais terá já partido Ghouta em três setores, primeiro passo para a ofensiva final que pode ter lugar nos próximos dias. A ofensiva contra Ghouta foi iniciada em fevereiro e já fez mais de mil mortos, na sua maioria civis. A Rússia e o regime sírio negam e dizem que visam somente os grupos terroristas.