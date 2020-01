Guia Michelin retira terceira estrela a restaurante francês depois de mais de 50 anos

O restaurante francês "Paul Bocuse" vai perder a terceira estrela do Guia Michelin, que detinha desde 1965, uma notícia que "abalou" a equipa, que prometeu manter "a alma" do 'chef', falecido há dois anos.

A decisão de retirar a terceira estrela do Guia Michelin de França, que será apresentado no próximo dia 27, foi comunicada pessoalmente pelo diretor dos guias Michelin, Gwendal Poullenec, que se deslocou esta quinta-feira a Lyon para se reunir com a equipa do restaurante, localizado em Collonges, leste de França.

"A mesa continua a ser excelente, mas de acordo com o resultado das experiências dos inspetores da Guia Michelin durante 2019, o restaurante não está ao nível da terceira estrela", afirmou à emissora "France Info", citada pela agência Efe, a diretora de comunicação da publicação, Elisabeth Ancelin, depois de a notícia ter sido avançada pelo semanário "Le Point".