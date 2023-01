Um guia turístico foi morto, esta quarta-feira, no Rio de Janeiro, no Brasil, quando voltava para casa do trabalho. O homem foi abordado por duas mulheres, que seguiam numa mota e, ao reagir ao assalto, acabou por ser esfaqueado.Os bombeiros foram chamados ao local, mas quando chegaram encontraram Daniel Xavier da Silva, de 31 anos, já sem vida, avança o Globo.Mesmo depois de ser esfaqueado, Daniel conseguiu recuperar os pertences e fugiu. Segundo os bombeiros, foi encontrado, já sem vida, a pouco metros do local do crime.O caso está agora a ser investigado, mas as autoridades já falaram com algumas testemunhas que revelaram que as mulheres disseram que a vítima era um criminoso e que as tinha agredido. A Polícia Civil investiga as autoras e a motivação do crime.