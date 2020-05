Guiné-Bissau quase duplica número de casos por coronavírus para 413

O número de casos da covid-19 na Guiné-Bissau quase duplicou hoje para 413 o número de casos registados com covid-19 no país, incluindo 19 curados e um morto, segundo o Centro de Operações de Emergência de Saúde (COES).

"O número de casos é de 413", afirmou o médico Dionísio Cumba, coordenador do Centro de Operações de Emergência de Saúde na conferência de imprensa diária para fazer o balanço da evolução no país da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

O COES não divulgou dados no sábado e no domingo a pedido do Laboratório Nacional de Saúde da Guiné-Bissau devido a questões técnicas relacionados com o grande número de amostras para analisar. O balanço anterior era de 257 casos.