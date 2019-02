Campanha eleitoral na Guiné-Bissau arranca este sábado

21 partidos políticos disputam os 102 lugares no parlamento guineense e fazem apelos ao civismo e respeito pela lei eleitoral.

A campanha eleitoral para as eleições legislativas de 10 de março na Guiné-Bissau começa este sábado com 21 partidos políticos a disputarem os 102 lugares no parlamento guineense e com apelos ao civismo e respeito pela lei eleitoral.

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) e o Partido de Renovação Social (PRS), maiores partidos guineenses, vão arrancar com as suas campanhas eleitorais com comícios em Gabu, segunda cidade da Guiné-Bissau.

Já o Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), partido criado por um grupo de dissidentes do PAIGC, que venceu as legislativas de 2014, vai fazer o seu arranque de campanha na cidade de Bafatá.