Guiné Equatorial acusa o Brasil de "violação grosseira da prática diplomática"

Em causa a revista às bagagens da comitiva do vice-presidente, filho de Obiang, e de 10 assessores, no aeroporto de Viracopos.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 20:02

O governo da Guiné Equatorial classificou esta segunda-feira como uma "violação grosseira da prática diplomática internacional" a revista feita por autoridades brasileiras a malas da comitiva do vice-presidente daquele país africano, Teodoro Obiang Mang, e a apreensão de dinheiro e joias avaliados em mais de 16 milhões de dólares. A acusação ao Brasil foi feita em comunicado emitido pela embaixada da Guiné Equatorial em Brasília.

A revista às bagagens da comitiva aconteceu sexta-feira, quando o vice-presidente e 10 assessores chegaram num avião do governo da Guiné Equatorial ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, a 100 km de São Paulo, para uma visita não oficial. Obiang, que tem imunidade, deixou o aeroporto sem ser revistado e levou com ele as malas diplomáticas, que pelas convenções internacionais não podem ser abertas, mas a Polícia Federal brasileira exigiu revistar as 19 malas dos membros da comitiva não declaradas como malas diplomáticas.

Após quatro horas de tumulto e muita tensão entre a comitiva africana e agentes da Polícia Federal e do Fisco do Brasil, as malas foram finalmente abertas e descobriu-se uma fortuna, que não tinha sido declarada, como é obrigatório, nem teve a origem e o destino esclarecidos de modo convincente. Numa das malas havia 1,4 milhão de dólares em dinheiro vivo e em outra nada menos de 20 relógios de alto luxo, um deles cravejado de diamantes, avaliados em mais 15 milhões de dólares.

Assessores de Teodoro Obiang Mang afirmaram aos federais brasileiros que os relógios eram todos de uso pessoal do governante e que o dinheiro era destinado a despesas numa ida a Singapura, para onde a comitiva seguiria viagem depois de deixar o Brasil. Os auxiliares de Obiang declararam que o governante tinha ido ao Brasil para se submeter a um tratamento médico, mas não adiantaram onde nem quando.

Após a confusão, o vice-presidente da Guiné Equatorial e toda a sua comitiva deixaram o Brasil domingo à tarde, sem que ele tivesse feito o tratamento citado. As autoridades brasileiras recusaram devolver o dinheiro e as joias apreendidas, ao menos até à conclusão dos processos alfandegários instaurados, e a Polícia Federal instaurou uma investigação para apurar as reais razões da viagem de Obiang ao país e com quem ele se encontrou ou pretendia encontrar.

No comunicado, a embaixada da Guiné Equatorial considerou que todos os trâmites diplomáticos aceites internacionalmente foram violados pelas autoridades brasileiras, com o único objetivo, avança o documento, de criar embaraço ao governante africano, provavelmente, acrescenta o texto, devido ao tumultuado processo eleitoral que se vive no Brasil. O comunicado acrescenta ainda que a Guiné Equatorial vai fazer um protesto formal contra o Brasil em todas as instâncias internacionais possíveis, e que vai exigir a total reparação dos danos sofridos.

Teodorin, como o vice-presidente é conhecido, é filho de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, que governa o país africano com mão de ferro há 38 anos. O filho, que tem várias propriedades de alto padrão no Brasil, como em outras partes do mundo e gosta de ostentar a riqueza que a família tem, é acusado de corrupção em vários países, nomeadamente na França e nos Estados Unidos.