Guinness retira título de "cão mais velho do mundo" a Bobi. Idade está a ser investigada

era um cão rafeiro e nasceu a 11 de maio de 1992. Comemorou o 31.º aniversário a 14 de maio. Em setembro, iniciou um tratamento para dar resposta a problemas do foro interno, aos quais acabou por sucumbir.

O Guinness World Records tomou a decisão de retirar provisoriamente o título de "cão mais velho do mundo" que foi atribuído a Bobi, rafeiro alentejano, após alguns veterinários revelaram ceticismo em relação à idade do animal. A informação foi avançada por funcionários da organização ao jornal The Times.O cão português ganhou destaque internacional, em fevereiro, quando foi reconhecido como o cão mais velho do mundo.BobiA idade do animal despertou a atenção de alguns veterinários. "Isto é o equivalente a um ser humano viver por 200 anos", notouAs dúvidas manifestadas pelos especialistas foram tidas em consideração pelo Guinness World Records que anunciou que iria investigar o caso.Uma investigação da revista Wired descobriu ainda que Bobi só tinha sido registado na base de dados de animais de estimação do governo português em 2022, um ano antes de morrer.O título de "cão mais velho do mundo" vai ficar suspenso enquanto a investigação do Guinness World Records estiver em curso."Enquanto a nossa análise está em curso, decidimos suspender temporariamente os títulos de 'cão mais velho vivo' e 'cão mais velho de sempre' a Bobi até que todas as nossas conclusões estejam reunidas", disse uma porta-voz do Guinnes World Records ao The Times.