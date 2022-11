Guterres alerta para "caos climático irreversível" global e pede ambição na COP27

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou, esta quinta-feira, que o planeta está a caminho de "atingir pontos de inflexão que tornarão o caos climático irreversível", pedindo mais ambição na próxima cimeira do clima (COP27).

"As emissões ainda estão a crescer em níveis recordes. (...) Enquanto isso, as temperaturas estão a caminho de aumentar até 2,8 graus até ao final do século. E isso significa que o nosso planeta (...) sufocará para sempre num aumento catastrófico de temperatura" alertou.

Numa declaração à imprensa na sede da ONU, em Nova Iorque, Guterres pediu que a COP27, que começa neste domingo no Egito, seja o lugar para reconstruir a confiança e restabelecer a ambição necessária para evitar levar o planeta a um sombrio "precipício climático".