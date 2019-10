Guterres alerta para o risco da ONU ficar sem dinheiro até ao final do mês

A organização internacional tem cerca de 37 mil funcionários a trabalhar para o secretariado da ONU.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alerta que a organização internacional pode ficar sem dinheiro até ao final do presente mês.A agência de notícias France-Presse (AFP) teve acesso a uma carta interna enviada na segunda-feira aos funcionários da organização internacional, onde António Guterres refere que estão a ser consideradas medidas para garantir o pagamento de salários até ao final do ano.Na carta, citada pela AFP, o secretário-geral da ONU admite que o orçamento operacional da ONU regista, desde o fim do mês de setembro, um défice financeiro de 230 milhões de dólares (cerca de 2019 milhões de euros). António Guterres considera, por exemplo, a possibilidade de adiar conferências e reuniões para que se reduzam os serviços prestados, assim limitar as viagens oficiais ou efetuar uma economia considerada energética.