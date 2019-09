Guterres alerta que o mundo enfrenta o risco iminente de uma "grande fratura"

O secretário-geral da ONU alertou esta terça-feira para o risco iminente do mundo enfrentar uma "grande fratura" protagonizada por dois sistemas paralelos, numa referência implícita às duas maiores economias globais, Estados Unidos (EUA) e China.

António Guterres falava na abertura do debate geral da 74.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU, que arrancou esta terça-feira e irá decorrer até 30 de setembro com a presença de cerca de 150 chefes de Estado e de Governo, incluindo do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Devemos fazer todo o possível para evitar uma grande fratura e manter um sistema universal: uma economia universal com respeito universal do Direito Internacional, um mundo multilateral com instituições multilaterais fortes", afirmou o secretário-geral da ONU, sem mencionar especificamente os EUA e a China.