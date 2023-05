Guterres aponta retrocesso de 30% nas metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e lacuna de 3,9 biliões de euros

O secretário-geral da ONU, António Guterres, apontou esta terça-feira um retrocesso superior a 30% nas metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e uma lacuna no seu financiamento de 4,2 biliões de dólares (3,9 biliões de euros).

Numa sessão sobre as atividades operacionais do Conselho Económico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), Guterres afirmou que "mais de metade do mundo" está a ser deixada para trás, num momento em que a pobreza, a fome e a crise climática estão a aumentar.

"O custo dos alimentos, energia e finanças aumentou acentuadamente, com um impacto devastador em países e comunidades vulneráveis. As desigualdades e a discriminação de género estão a aumentar. Os ODS -- a nossa única solução abrangente para essas crises -- estão muito distantes", disse o líder das Nações Unidas.