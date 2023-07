Guterres condena ataque que causou 22 mortos no Sudão

O secretário-geral da ONU condenou o ataque aéreo de sábado em Omdurman, no Sudão, que matou 22 pessoas, lamentando o "desrespeito absoluto" pelos direitos humanos.

"Há um desrespeito absoluto pelo direito humanitário e pelos direitos humanos que é perigoso e perturbador", lamentou.

António Guterres disse estar "chocado" com a escalada da violência e o número de vítimas na região sudanesa de Darfur, bem como com a escalada dos confrontos em Cordofão do Norte, Cordofão do Sul e Nilo Azul.



De acordo com a Reuters, pelo menos 22 pessoas morreram e muitas ficaram feridas num ataque aéreo do exército sudanês à cidade de Omdurman, no oeste do país, informou o Ministério da Saúde de Cartum no sábado, numa altura em que a guerra entre as fações militares do país entrava na sua 12ª semana.