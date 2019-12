Guterres critica falta de ambição da comunidade durante Cimeira do Clima

O secretário-geral da ONU, António Guterres, confessou estar "desiludido" com o resultado da Cimeira do Clima.Os países reunidos em Madrid chegaram este domingo a um acordo parcial para cortar as emissões de gases com efeito de estufa. O documento reconhece a urgência em combater o aquecimento global, mas não houve consenso quanto a pontos essenciais como a regulação dos mercados de carbono."Estou desiludido com os resultados da COP25. A comunidade internacional perdeu uma oportunidade importante para mostrar uma maior ambição na mitigação, adaptação e financiamento para enfrentar a crise climática. Mas não podemos desistir, e eu não vou desistir", escreveu Guterres no Twitter.António Guterres garantiu ainda que vai trabalhar para que 2020 seja "o ano em que todos os países se comprometem a fazer o que a Ciência diz" e para atingir a neutralidade carbónica até 2050, assim como impedir o aumento da temperatura do planeta para lá dos 1,5 graus.O acordo aprovado em Madrid pede um aumento da ambição no combate às alterações climáticas, apresenta medidas para apoiar os países mais vulneráveis aos fenómenos climáticos e exorta os países desenvolvidos a apoiarem financeiramente os países mais frágeis.O Brasil quase bloqueou a aprovação do documento ao recusar reconhecer o papel dos oceanos e do uso da terra nas alterações climáticas. A intervenção do representante brasileiro motivou uma série de protestos.O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, lamentou o resultado da Cimeira do Clima, dizendo que "soube a pouco" porque "o pouco que tinha para concluir não concluiu".As organizações ambientalistas Oikos e Zero consideraram "pouco positivo" o acordo alcançado e acusaram os EUA, Austrália e Brasil de proteger os seus interesses económicos.