Guterres desapontado com interrupção de importante rota de ajuda humanitária à Síria

O secretário-geral da ONU, António Guterres, manifestou-se esta terça-feira desapontado com a falta de consenso no Conselho de Segurança para prolongar o mecanismo de ajuda humanitária transfronteiriça à Síria, que expirou na segunda-feira, disse o seu porta-voz.

"O secretário-geral pede a todos os membros do Conselho de Segurança que redobrem os seus esforços para apoiar a distribuição contínua de ajuda transfronteiriça para milhões de pessoas em extrema necessidade no noroeste da Síria pelo maior tempo possível", disse Stéphane Dujarric, acrescentando que a ONU tinha já antecipado tal cenário e preposicionou ajuda dentro do país em caso de paralisação.

De acordo com o porta-voz de Guterres, a assistência transfronteiriça da ONU continua a ser "uma verdadeira tábua de salvação para milhões de pessoas no noroeste da Síria", já que as necessidades humanitárias "atingiram o nível mais alto desde o início do conflito, enquanto o impacto dos devastadores sismos de fevereiro ainda é sentido de forma aguda".