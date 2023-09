Antes do discurso de Zelensky, o secretário-geral da ONU, António Guterres, dirigiu-se ao Conselho de Segurança para denunciar o “agravamento das tensões geopolíticas e divisões” causado pela invasão russa.“A guerra na Ucrânia agravou as tensões geopolíticas e divisões, ameaçando a estabilidade regional, aumentando a ameaça nuclear e abrindo profundas fissuras num Mundo cada vez mais multipolar”, afirmou Guterres.Segundo Guterres, foram recolhidas por agências da ONU “provas de violência sexual, detenções arbitrárias e execuções sumárias, bem como da transferência forçada de civis ucranianos, incluindo crianças, para território sob controlo russo ou para a Federação Russa”, sublinhando que essa documentação “será vital” para uma futura responsabilização.O PM da Albânia, país que ocupa a presidência rotativa do Conselho de Segurança, teve uma dura troca de palavras com o embaixador russo, Vasily Nebenzya, após este objetar contra o discurso de Zelensky. "Vindo de si, este discurso sobre violação de regras é impressionante", disse Edi Rama, acrescentando: "Temos uma boa solução. Vocês param a guerra e o Presidente Zelensky já não precisa de discursar."