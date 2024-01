Guterres expressa tristeza por vítimas do terramoto no Japão

O secretário-geral da ONU, António Guterres, lamentou na terça-feira os mais de 60 mortos no sismo do Japão, além das cinco vítimas de uma colisão entre dois aviões no aeroporto de Tóquio.

O número de mortos do terramoto que atingiu o centro do Japão na segunda-feira subiu para 62, de acordo com um novo balanço feito esta quarta-feira pelas autoridades locais.

"Todos nós vimos o que aconteceu nas últimas 48 horas no Japão. O secretário-geral está profundamente triste pela perda de vidas e dos danos causados pelo terramoto", disse a porta-voz adjunta de Guterres, Florencia Soto Niño, numa conferência de imprensa.