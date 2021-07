Guterres lamenta falta de solidariedade mundial para combater vírus da Covid

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse este sábado, em Lisboa, que "o que sobrou em capacidade científica faltou em solidariedade" na resposta ao vírus que pôs o mundo "de joelhos".

Na capital para o lançamento de dois livros, António Guterres deu como exemplo a disparidade de doses de vacina contra a covid-19 por cada cem habitantes disponíveis na União Europeia e no continente africano - 67,8 no primeiro caso versus 1,8 no segundo.

Esta diferença é não só "uma profunda injustiça", como um erro estratégico, assinalou.