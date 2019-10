Guterres manda cortar no ar condicionado para reduzir despesas na ONU

A crise financeira sem precedentes que as Nações Unidas enfrentam levou o secretário-geral da organização, António Guterres, a adotar uma série de medidas inéditas de contenção de despesas, incluindo cortar no ar condicionado e mandar parar as escadas rolantes nas sedes e escritórios da organização espalhados pelo Mundo.Em carta enviada aos chefes das várias agências da ONU na sexta-feira, Guterres admite que as medidas de contingência "vão afetar as condições de trabalho e as operação da organização". Além de desligar o ar condicionado e as escadas rolantes, os responsáveis da ONU são exortados a cancelar reuniões e limitar as viagens oficiais, entre outras medidas de redução de despesas.O secretário-geral da ONU admitiu na semana passada que os cofres da organização podem ficar vazios até ao final do mês, adiantando que estavam a ser estudadas medidas para assegurar o pagamento dos salários dos funcionários.Segundo Guterres, o orçamento da ONU, que ronda os 5 mil milhões de euros anuais, apresentava no final de setembro um défice de 210 milhões de euros, isto porque apenas 70% dos Estados-Membros cumpriram as suas obrigações, o que levou o presidente dos EUA, Donald Trump, a aconselhar Guterres a "fazer com que todos paguem, não só os EUA".