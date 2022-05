Guterres pede financiamento sustentável para Organização Mundial da Saúde

O secretário-geral das Nações Unidas apelou este domingo aos países membros da Organização Mundial de Saúde (OMS) para que invistam na saúde e deem àquela organização o "financiamento sustentável" de que precisa.

"A OMS precisa de apoio global e de investimento", defendeu Guterres numa intervenção remota na abertura da 75.ª Assembleia Mundial da Saúde, destacando que "o financiamento sustentável" daquela agência da ONU "é um dos principais assuntos deste ano".

António Guterres afirmou que "não há investimento com mais retorno do que o investimento na saúde", com benefícios "para as pessoas, para as economias, para o emprego, para a paz e para a segurança".