Guterres propõe pacto global para gerir desenvolvimento da Inteligência Artificial

Guterres considera necessário garantir que o design e o uso da Inteligência Artificial (IA) sejam transparentes, seguros e sob o controlo de humanos que possam ser responsabilizados, por isso está empenhado em combinar diretrizes e padrões internacionais, quadros regulatórios nacionais e padrões técnicos numa estrutura que facilita a gestão "ágil" dessas novas tecnologias.

No geral, Guterres procura uma cooperação entre as autoridades e a própria indústria.

Assim, entre as ações que propõe estão o lançamento urgente de um trabalho de investigação com empresas para garantir que os sistemas de IA sejam seguros e alinhados com os valores humanos ou o estabelecimento de um grupo consultivo de alto nível com especialistas que se reúnam regularmente para abordar essas questões.

Além disso, pede aos Governos que tracem - juntamente com a indústria - diretrizes que orientem o desenvolvimento da IA ou que assumam compromissos para reforçar a transparência e incluir equipas de direitos humanos e ética nesse trabalho.

Por fim, o líder das Nações Unidas apela a que se ponderem "proibições de utilização de aplicações tecnológicas cujo potencial ou impacto não possam ser justificados ao abrigo do direito internacional dos direitos humanos", embora não tenha entrado em detalhes.

Ao longo dos últimos anos, o secretário-geral da ONU tem vindo a alertar, por exemplo, para o risco das chamadas armas autónomas, sistemas militares guiados por inteligência artificial que podem tomar as suas próprias decisões ao lançar um ataque.