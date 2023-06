Guterres saúda decisão dos Estados Unidos de regressar à UNESCO

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, saudou esta segunda-feira a decisão dos Estados Unidos da América (EUA) de voltar a integrar a UNESCO, após uma ausência de cinco anos que começou quando Donald Trump era Presidente.

"Saudamos muito a decisão dos Estados Unidos de voltar a integrar a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)", disse esta segunda-feira o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric.

"É claro para nós que as organizações multilaterais só são mais fortes com mais Estados-membros a participar ativamente no seu trabalho", acrescentou, no seu 'briefing' diário à imprensa, em Nova Iorque.