O secretário-geral da ONU, António Guterres, adiou uma deslocação oficial à Argélia para tentar salvar o acordo de exportação de cereais da Ucrânia, suspenso pela Rússia no sábado após um alegado ataque ucraniano contra a Frota do Mar Negro.



De acordo com o seu porta-voz, António Guterres está "profundamente preocupado" com a suspensão do acordo, que foi mediado pela ONU e pela Turquia, e decidiu adiar por 24 horas a sua deslocação a Argel para participar na cimeira da Liga Árabe para levar a cabo "intensos contactos" com vista a convencer o Governo russo a voltar ao acordo.









