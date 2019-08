Há 10 anos que só nascem meninas nesta vila e há prémio para quem contrariar a tendência

Promete-se um prémio para o casal que tiver um menino na vila de Miejsce Odrzanskie, na Polónia, que tem cerca de 300 moradores e onde só nascem meninas há quase 10 anos.Segundo avança o jornal The New York Times, as autoridades estão a começar a preocupar-se com a mãe-de-obra agrícola no país.O presidente da Câmara, Rajmund Frischko, diz que o primeiro casal que der à luz um menino vai ter uma "boa surpresa", não revelando, contudo, qual o prémio a atribuir.As estatísticas mostram que nascem mais meninos do que meninas na Polónia. Em 2017, 207 mil meninos nasceram em comparação com 196 mil meninas.