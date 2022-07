"Há alguém infiltrado dentro do grupo de pessoas que cuidavam do meu pai", acusa Tchizé dos Santos

A filha do antigo presidente de Angola, Tchizé dos Santos deu esta segunda-feira uma entrevista à CNN Portugal, na sequência da morte do pai, José Eduardo dos Santos.



O corpo do ex-Chefe de Estado Angolano foi autopsiado em Barcelona, e segundo o Governo de Angola, o resultado provisório da autópsia não aponta nenhuma irregularidade, contrariando assim as acusações feitas pela família.



"Ainda não tenho o resultado da autópsia do meu pai", afirmou Tchizé, acrescentando que acha curioso os media terem informações sobre o resultado da mesma, antes da própria.



Tchizé dos Santos acusou na sexta-feira o atual chefe de Estado angolano de estar a tentar sobrepor-se à família, ao divulgar a morte de José Eduardo dos Santos e anunciar preparativos fúnebres. "Eu fiquei a saber pelo senhor João Lourenço a morte do meu pai e isso chocou-me imenso", exprimiu a filha de José Eduardo dos Santos.



Tchizé acredita que existe "alguém infiltrado dentro do grupo de pessoas que cuidavam" do pai, retificando: "infiltrados não, subordinados de João Lourenço".



"Em três dias o Governo de Angola conseguiu mobilizar rosas e carpetes vermelhas, onde a fotografia de José Loureço é maior que a do José Eduardo dos Santos. Isto estava tudo preparado", continua, sobre o velório do antigo presidente de Angola.



Sobre o local onde irá realizar-se o funeral, Tchizé dos Santos afirmou que o seu pai não queria ser enterrado em Angola: "O meu pai deixou uma vontade expressa de não voltar ser humilhado em Angola, sobre a presidência de João Lourenço".



A irmã de Isabel dos Santos tem aproveitado para ‘lançar farpas’ a João Lourenço nas homenagens feitas ao pai nas redes sociais.



"Eu corro perigo de vida. Tinha medo de estar na casa de Barcelona porque todas as pessoas que lá trabalhavam eram subordinadas de João Lourenço".



Questionada sobre se Isabel dos Santos irá ao funeral, Tchizé afirmou que certamente a irmã não irá aparecer, mas se o fizer "vai ser vista como uma grande traidora".



"O povo angolano está a sentir-se humilhado. Há muita gente que ama José Eduardo dos Santos", finalizou, Tchizé dos Santos.