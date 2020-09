'Há empresas que alimentam a noção de que a nossa vida é trabalho'

É a partir de Madrid que conversamos com Oscar Pérez-Zapata, professor de Gestão nas universidades Carlos III e Pontifícia Comillas, em Madrid, e especialista em Sociologia das Organizações.Mas o seu percurso não começou por aí: formou-se em Engenharia das Telecomunicações e mais tarde em Negócios, trabalhou oito anos numa multinacional norte-americana em Silicon Valley e, porque "sentiu na pele os efeitos da sobrecarga laboral" decidiu mudar de área e especializar-se nas consequências e na pressão que a esfera profissional exerce nos indivíduos, especialmente nos jovens.É precisamente esse o pretexto da nossa conversa, depois de nos depararmos com uma frase sua algures na internet em que dizia que também as teorias da positividade e do mindfulness podiam ter "efeitos negativos" no contexto de trabalho.