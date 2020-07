Há mais uma vacina contra o coronavírus com resultados positivos

A empresa alemã BioNTech e o laboratório americano Pfizer anunciaram, esta quarta-feira, que o seu projeto conjunto da vacina contra o coronavírus testado em 45 participantes (com idades entre os 18 e os 55 anos) teve resultados positivos.A vacina "é capaz de gerar uma resposta de anticorpos neutralizantes em seres humanos em níveis maiores ou iguais aos observados em plasmas convalescentes, fazendo-o em doses relativamente baixas", disse Ugur Sahin, CEO da alemã BioNTech, em comunicado.Os dados correspondem a um teste realizados nos EUA que teve como objetivo verificar se a vacina não é tóxica e se desencadeia uma resposta do sistema imunológico para preparar o corpo para resistir ao vírus.Das 45 pessoas que participaram, metade recebeu duas doses com 21 dias de intervalo da vacina e de placebo, sem saber.