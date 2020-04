"Há semanas estavam bem de saúde": Casal morre com seis minutos de diferença devido ao coronavírus

Stuart Baker, de 74 anos, e Adrian Baker, de 72 anos, sofreram complicações após ficarem infetados pelo coronavírus. "Os meus pais eram pessoas espetaculares, casados há 51 anos e faleceram com seis minutos de diferença".





In loving memory of my mom and dad- please make the tough and right choice and help stop the spreading of this virus. pic.twitter.com/FqVEWjdscq — Buddy Baker (@ESG_Baker) March 31, 2020

Um homem e uma mulher que estavam casados há 51 anos morreram com seis minutos de diferença, vítimas da covid-19, no domingo.A notícia foi divulgada pelo filho do casal, Buddy Baker, agente veterano da NFL, a 31 de março no Twitter."Há poucas semanas estavam perfeitamente bem de saúde. Vivemos num mundo em que não acreditamos que nos pode acontecer ou à nossa família, mas aconteceu-nos", revelou Buddy.Baker alertou que as pessoas mais novas não são imunes ao vírus e que todos devem seguir as indicações para reduzir o contágio do vírus. "Pratiquem a distância social, lavem as mãos e fiquem em casa"."Esperamos que o que aconteceu na nossa família inspire outros para começarem a fazer as escolhas certas, para reduzir o contágio do coronavírus", termina Buddy Baker.