Há um cobertor que promete curar insónias e ansiedade

Já imaginou usar um cobertor que simula a sensação de estar alguém a abraçá-lo? Isto é possível com o YnM Weighted Blanke, que está a fazer furor na Amazon O cobertor pesa 10% do peso do cliente e promete curar as insónias. Promete ainda ajudar a libertar a ansiedade.O peso do material relaxa o sistema nervoso e a simulação de "abraço" tem efeito sobre os recetores sensíveis, localizados em todo o corpo. Esta técnica é usada em outras áreas da saúde como a psiquiatria, geriatria e traumatologia.O valor do cobertor custa 76,06 euros mas com os portes de envio sobe para 151,11 euros.