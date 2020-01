Há um movimento a encorajar as mulheres a não se depilarem

Januhairy é o movimento que encoraja mulheres de todo o mundo a não depilarem os pelos do corpo durante o primeiro mês do ano. Esta iniciativa foi criada por Laura Jackson, uma jovem britânica de 22 anos, que pretende acabar com o paradigma de que os pelos corporais na mulher não são atrantes.A campanha Januhairy foi criada pela jovem depois desta ter sido advertida de que a falta de depilação não ficava bem numa mulher. Como tal, Laura desafiou, na página de Facebook Januhairy, as mulheres de todo o mundo a deixarem crescer os pelos de forma natural durante o primeiro mês de 2020 como forma de manifestação da emancipação feminina e da beleza do 'corpo feminino ao natural'.Laura teve ainda a iniciativa de estipular uma meta de 3 mil euros para entregar a uma instuição de caridade.Já é o segundo ano consecutivo que a jovem surge com esta iniciativa. Apesar de estar direcionada maioritariamente para um público feminino o objetivo é que chegue a todos os géneros e identidades.